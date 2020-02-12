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ثقافة

"النفط ثروة وقوة" محاضرة بثقافة الإسكندرية

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة الإسكندرية. 

وأقام قصر ثقافة مصطفى كامل محاضرة بعنوان "النفط ثروة وقوة" تحدثت خلالها مسئول مكتبة الطفل عن تعريف النفط والمعروف بالذهب الأسود مشيرة أنه مادة سائلة لزجة لونها أسود مائل للإخضرار، ويعتبر ذات أهمية كبيرة لتنمية الاقتصاد الوطنى والعالمى وصناعة البتروكيماويات، وعن استخراجه قالت أنه يمر بمراحل عديدة، حيث يتم استخلاصه من الطبقات العليا للقشرة الأرضية ويتكون من بقايا الكائنات الحية التى تعرضت للضغط والحرارة لمدة تجاوزت ملايين السنين، ويلجأ الجيولوجيون لعمليات المسح لاستكشاف أماكن حقول النفط ثم يلى ذلك حفر الآبار فى تلك الأماكن للحصول عليه، ومن مشتقاته البنزين، وقود التدفئة، وقود الطائرات، الكيروسين، والغازات السائلة والجافة، كما نظم القصر اللقاء الأسبوعي لورشة تعليم العزف على الاورج تدريب الفنان حسام المصري.

أقام قصر ثقافة الأنفوشى بمرسم الطفل ورشة تصميم أشكال حيوانات باستخدام الكانسون والبورو جليتر، و الأقراص المدمجة، تلاها ورشة للتدريب على الرسم بالألوان الزيتية بمرسم الفنون التشكيلية.

وبمناسبة عيد الحب العالمي عقد القصر ندوة بعنوان " الحب هو الحل" بحضور الأديبة نجلاء خليل ود.مها حسنى، دارت حول الفرق بين الحب والاحتواء وما هى لغات الحب الخمسة وذلك ضمن نشاط المكتبة العامة.
كما عقد نادي القصة اللقاء الأسبوعي لمناقشة أعمال الأعضاء بحضور الناقدة د. نجلاء نصير.

عقد نادي أدب بيت ثقافة ٢٦ يوليو اللقاء الأسبوعي ودار حول حول الصحابة الذين ضربوا لنا الأسوة والقدوة الحسنة فى تشكيل الهوية الدينية وبينوا لنا جوهر الأسلام بحضور الأديبة عزة رشاد، بينما أقام بيت ثقافة أبو قير محاضرة بعنوان "حب الوطن" بمركز شباب البرنس بالملاحة، تحدثت خلالها زينب محمد عن دور الدولة و المؤسسات الإعلامية في تنمية حب الوطن لدى النشيء، مؤكدة على ضرورة الإرتقاء به وواجبنا في الحفاظ على أراضيه.
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