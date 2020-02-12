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مرأة

بدون جراحة .. حيل سريعة تخلصك من حصوات الكلى

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 05:01 ص
حصوات الكلى
حصوات الكلى
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لمياء الياسين
تسبب  حصوات الكلى العديد من المضاعفات الصحية على جسم الإنسان  فهل تريدين التخلص منها بطريقة طبيعية .
وإليك  مشروبات يقدمها موقع بولد سكاى الهندى لن تكلفك الوصفة أكثر من 5 جنيهات تخلصك منها بدون جراحة وبتكلفة أقل وبسرعة غير متوقعه


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مشروب الكرفس والبقدونس

حزمة من البقدونس
حزمة من الكرفس

طريقة تحضير المشروب

فى وعاء ضعى الكرفس والبقدونس وقومى بغليهم جيدا وقومى بتصفية المزيج  وتناول هذا المشروب مرتين يوميًا لمدة أسبوعين أو ثلاثة .


مشروب الكرفس وعصير الليمون

- المكونات :-

عشبة الزيتون الأسرائيلى
4 ملاعق عصير الليمون
كوب ماء مغلي بإضافة الكرفس

-الطريقة :-
خلط المكونات ببعض، وشرب كوب من هذا المزيج يوميًا طوال أسبوع مع زيادة شرب الماء على مدار اليوم، وستحصلي على نتائج مبهرة في التخلص من حصى الكلى البسيطة.
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