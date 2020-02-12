بدون جراحة .. حيل سريعة تخلصك من حصوات الكلى

تسبب حصوات الكلى العديد من المضاعفات الصحية على جسم الإنسان فهل تريدين التخلص منها بطريقة طبيعية .

وإليك مشروبات يقدمها موقع بولد سكاى الهندى لن تكلفك الوصفة أكثر من 5 جنيهات تخلصك منها بدون جراحة وبتكلفة أقل وبسرعة غير متوقعه











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مشروب الكرفس والبقدونس







حزمة من البقدونس

حزمة من الكرفس







طريقة تحضير المشروب





فى وعاء ضعى الكرفس والبقدونس وقومى بغليهم جيدا وقومى بتصفية المزيج وتناول هذا المشروب مرتين يوميًا لمدة أسبوعين أو ثلاثة .

