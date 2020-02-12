رشوان توفيق: لم أقم باتخاذ أي سلوك خاطئ لكي أحقق أي نجاح.. فيديو

قال الفنان الكبير رشوان توفيق إنني لم أقدم أي تنازلات في حياتي إطلاقا مؤكدا اننى أحاول جاهدا أن أتعلق بالرحمن .





وأضاف توفيق خلال وجوده ضيفا ببرنامج ابن مصر عبر فضائية المحور انني لم أقم بأي سلوك خاطئ لكي أحقق أي نجاح به خروج عن رحمة الرحمن.





وتابع أن الله قد من عليا بأنني عندما وصلت لمرحلة الكبر والشيخوخة بان أصبح مستورا لأننى ببساطة عندما أسجد لله استغفر بأستمرار وأدعو دائما أن أكون من عباد الله المخلصين.





قال الفنان الكبير رشوان توفيق إن الله أكرمني وتفضل عليا بأنا وذريتي وبعباد الله المخلصين، مؤكدا أن علاقته مع الجمهور نابعة من رحمة الرحمن.



