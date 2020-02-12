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برلمان

يضيف أعباء على الدولة.. برلمانية تتحفظ على مقترح صرف بدل للمحامين

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 08:00 ص
المحامين
المحامين
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القسم السياسي
قالت عبله الهواري عضو  لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب إن مقترح صرف بدل تكنولوجيا واطلاع  المحامين مقترح غير منطقي ولم يدرس حيث أن المحامي من واجباته البحث عن المعلومه في قضيته من أجل الوصول للأدله التي تساعده فى المرافعه والدفاع عن موكله.

أضافت "الهواري" في تصريحات لـ"صدى البلد" إن سواء كان المحامي يعمل لصالحه أم بمحاكم الدولة فلا يمكن أن يتم تفعيل هذا المقترح نهائيًا، مؤكدة أنه ليس في صالح المواطن وأنه سيضيف أعباء كثيرة علي الدولة بدون وجهة حق فالمحامي يأخذ أتعابة كاملة من الموكل ولا يحتاج الي بدلات.

كما تسألت عضو مجلس النواب من المستفيد من مقترح صرف البدل ومن الجهة التي ستعطي المقابل الخكومة أم النقابة؟

يأتى ذلك بعد أن تقدم النائب خالد أبوطالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، باقتراح موجه إلى كل من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العدل المستشار عمر مروان، ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، بصرف بدل تكنولوجيا واطلاع  المحامين أسوةً بالصحفيين مقابل الاطلاع والتكنولوجيا وكذلك القضاة ووكلاء النيابة. 

وأوضح أبو طالب أن طبيعة عمل المحامين هى الاطلاع على كل ماهو جديد والبحث والقراءة لكل القوانين الجديدة والقديمة واللوائح التنفيذية وأحكام محكمة النقض، مشيرًا إلى أنهم يشاركون السلطة القضائية في إظهار الحقائق، وتحقيق العدالة، وتأكيد سيادة القانون، لذلك يطلق على المحامين "القضاء الواقف"، فضلا عن دورهم في مساعدة المواطنين في رد حقوق المظلومين. 

وأضاف أن المحامي أحد أضلاع مثلث العدالة، وحتي تستقيم هذه الأضلاع لا بد أن يكون هناك توازن بينهم جميعا (المحاماة - القضاء – الشرطة)، فمن غير المقبول أن يكون الوضع المادي لـ"القضاء الواقف" سيء وخاصة الشباب منهم، خاصة وأنه إذا وازنا بين عمل القاضي وعمل المحامي، لوجدنا أن عمل المحامي أدق وأخطر، لأن مهمة القاضي هي الوزن والترجيح، أما مهمة المحامي هي الخلق والإبداع والتكوين.
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