يارب ما أجيب بنت زيي.. سالي عبدالسلام تنشر صورة لها وهي صغيرة

نشرت الإعلامية سالى عبدالسلام، صورة لها وهى صغيرة.

وعلقت سالى عبد السلام على الصورة قائلة :"ليه يا زمن مسبتناش ابرياء".





وأضافت سالى عبد السلام: "اليوم ده انا فاكره كويس لحد النهاردة مامى نزلتنى للكوافير وقالت سيشوار بس وانا خليته يعمله بالفير (المكواة النار دى) وطلعتلها وقعدت تزعق رحت عشان اعند اكتر بليته كله بالمياه راحت هى موديانى اتصور كدة وحلفت ما هنظبته تانى عشان تورينىالعند).





وتابعت "وعشان اغيظها حطيت روچ ابتسمت وطلعت سنانى ، وبطلت اعند او بحاول بس السر فى الطريقة.. أنصحهم بالراحة هيسمعوا الكلام".





واختتمت قائلة: "يا رب ما اجيب بنت زيي وانا طفلة يا رب ".