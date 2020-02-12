لا غنى عنه.. احصلي على شعر كثيف بمكون من مطبخك

تحتار العديد من الفتيات حول الطرق الطبيعية التى يمكن من خلالها تكثيف الشعر، والحصول على شعر طويل وناعم وصحى.





ولذلك نقدم لكى ماسك الثوم الذى يساعد على كثافة الشعر وفقًا لموقع "boldsky"





كما يعرف الثوم بأنه من الخضراوات المتواجدة في جميع فصول السنة ، وهو يحتوي على الكثير من الفوائد والفيتامينات الرائعة للشعر ولباقي الجسم، وهو مفيد في حالة فرد الشعر، وتنعيمه، وتكثيفه ، ومن أهم الفيتامينات الموجودة في الثوم، هي: المنغنيز، والفسفور، والنحاس، والكالسيوم، ودرجة كبيرة من الكبريت والكولاجين.





الوصفة الأولى..

الثوم بماء الورد:-





نقوم بوضع بعض فصوص الثوم، ونقسمها إلى نصفين، ونضع القليل من ماء الورد، ونتركه لمدة ربع ساعة حتى يمتزج مع بعضه البعض . ويفرك الثوم على الرأس، ونتركه لمدة ساعتين على الرأس، ونقوم بغسله، ولكن يجب الانتباه إلى طريقة غسل الشعر بحيث نغسله عدة مرات .









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الوصفة الثانية:

وصفة الثوم وزيت الزيتون:-





أحضري العديد من فصوص الثوم حسب الحاجة، ونقوم بوضعها في كوب من زيت الزيتون . ونقوم بعدها بوضعه على النار لتدفئته، ومن ثم نقوم بتبريده قليلًا، ويتم وضعه على الشعر لمدة ربع ساعة، مع الحرص على وضعه على جميع أنحاء الجسم . ونحضر منشفة، أو فوطة، أو أي شيء، ونغطي به الشعر جيدًا، ويتم وضعه على الشعر لمدة 3 ساعات. يمكن تركه على الشعر لمدة طويلة، فيمكننا النوم به في الليل، ونستيقظ صباحًا، ونقوم بغسله جيدًا؛ حتى لا تتبقى أي رواسب، أو آثار لزيت الزيتون، وأهم شيء المداومة على عمل الوصفة، والالتزام بها، وستلاحظ الفرق في أقل من شهر .















