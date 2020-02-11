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فن

أخبار الفن.. الفيديو المحذوف لمحمد رمضان.. أسباب سقوط هنيدي أرضا.. وأحمد فهمي مع بومة

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 11:46 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي: 


الفيديو المحذوف لمحمد رمضان حول أزمته مع الطيار الموقوف.. شاهد


نشر محمد رمضان فيديو يعلق على واقعة الطيار أشرف أبو اليسر الذي أوقف عن العمل بسبب رمضان مدي الحياة.


حسن شاكوش يكشف ‏حقيقة مشاجرته مع حمو بيكا .. فيديو


كشف الفنان حسن شاكوش عن حقيقة مشاجرته مع حمو بيكا من خلال برنامج " نفسنة " المذاع على شاشة قناة القاهرة والناس .


لماذا حذف محمد رمضان الفيديو الخاص بالطيار الموقوف؟


نشر محمد رمضان منذ قليل فيديو يعلق فيه على واقعة الطيار أشرف أبو اليسر الذي أوقف عن العمل بسبب رمضان مدى الحياة.


لماذا سقط محمد هنيدي أرضا.. اعرف السبب.. فيديو


شارك محمد هنيدي عبر " تويتر" فيديو من كواليس تصوير أحد  مشاريعه الدعائية، وظهر في الفيديو وهو يسقط أرضًا بعد محاولة رفعه للأثقال المتواجدة فى الإعلان. 


أحمد فهمي مع بومة.. والنجوم: دي شقاوة قديمة


نشر الفنان أحمد فهمي صورة له مع بومة واقفة على كتفه عبر حسابه الرسمي على " إنستجرام"، وحرص عدد من النجوم على التعليق له، منهم محمد سعد الذي كتب :" دي شقاوة قديمة دي". 


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