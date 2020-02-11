محمود فتح الله يكشف حقيقة رحيل أحمد الشناوي من بيراميدز.. فيديو





وقال فتح الله في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الماتش والذي يذاع على قناة صدى البلد:" الشناوي باق مع بيراميدز، لا توجد خلافات بينه وبين النادي، ولا توجد مؤشرات تنذر برحيله، الشناوي يتمرن بشكل طبيعي ."





وأضاف فتح الله:"الشناوي لا يلعب لأن في فترة إصابته تألق المهدي سليمان، لكن لا توجد مشكلات، قد نراه بكل تأكيد يلعب في الفترة القادمة."





يذكر أن نادي بيراميدز فاز اليوم على نادي المقاولون العرب بهدفين نظيفين، ليصعد للمربع الذهبي في الدوري.

أكد محمود فتح الله ، المدرب العام لنادي بيراميدز، أن أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق، باق ولا توجد مؤشرات تنذر لرحيله.