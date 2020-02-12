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رياضة

شوقي غريب يكشف حقيقة التواصل مع محمد صلاح للمشاركة في أوليمبياد طوكيو

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 12:16 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي، حقيقة التواصل مع محمد صلاح نجم ليفربول سواء منه أو من قبل اتحاد الكرة بشأن المشاركة في أوليمبياد طوكيو 2020.

وقال "غريب" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" مع الإعلامي أحمد شوبير: لم يحدث أي تواصل بين جهاز المنتخب الأوليمبي ومحمد صلاح في هذا الشأن".

وتابع: "الأمر بالكامل متروك لـ عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شئون اتحاد الكرة، وهو من يتواصل مع صلاح".

وكان "شوقي" قد تحدّث في وقت سابق عن طريقة لعب منتخب مصر في الأولمبياد، قائلاً: «طريقة لعبي مع المنتخب الأوليمبي جديدة على الكرة المصرية وهي نفس الطريقة التي يلعب بها بلجيكا وهولندا، وشاهدت مباريات كثيرة لهما لمعرفة السلبيات، والجهاز المعاون عارضني على طريقة اللعب، وبعض اللاعبين لم تشعر بالراحة في طريقة اللعب لأنها جديدة عليهم».
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