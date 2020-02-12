نبيل معلول: لا يوجد مدرب يتمنى مواجهة الأهلي.. والزمالك أسهل للترجي

قال نبيل معلول، المدير الفني لمنتخب تونس والترجي التونسي، إن لقاءات الأهلي والزمالك تكون في غاية الصعوبة خاصة أنهم يمتلكون تاريخاً كبيرًا.





وأكد نبيل معلول في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "رغم صعوبة المباراة إلا أن الترجي التونسي مسيطر على الكرة الإفريقية خلال السنوات الماضية والترجي يحاول كسر عقدته في السوبر الإفريقي على حساب الزمالك".





وتابع نبيل معلول : "نتيجة الترجي والزمالك في السوبر الإفريقي ستؤثر على مواجهتيهما في دوري الأبطال".



