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أخبار البلد

«المركزي للمحاسبات» يناشد نقيب العلميين المعزول برد مليون و750 ألف جنيه.. صور

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 07:43 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال المهندس الجيولوجي محمد غريب أبو عميرة وكيل نقابة العلميين، إن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر حديثا بتاريخ 26-8-2019، جاء راصدا لجميع المخالفات الإدارية والمالية للنقيب المعزول عبد الستار المليجي. 

وأكد "أبو عميرة" في تصريحات صحفية، أن التقرير ناشد بضرورة تحصيل ورد اموال حافز الاستثمار (١٧٥٢٠٠٠) جنيه لأنها صرفت بالمخالفة لقرار مجلس النقابة بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية.

وأشار "وكيل نقابة العلميين " إلي  أن مجلس نقابة العلميين أحال صرف حافز الاستثمار المصروف بتوقيع منفرد(٢٦١٠٠٠) جنيه الي "الأموال العامة" للتحقيق .

وأوضح أن مجلس النقابة، طالب الجهاز المركزي بتقريره استرداد ما تم صرفه بدون وجه حق كـ"بدل حضور يومي" للنقيب المعزول، والوكيل الاول المعزول، وأمين الصندوق المعزول.

 ونوه إلى أنه تم مناشدة الجهاز برصد العديد من المخالفات بـ"شراء أرض مطروح، ومديونية المركز العلمي المؤسس بالمخالفة للقانون من قبل النقيب المعزول عبد الستار المليجي".
«المركزي للمحاسبات» يناشد نقيب العلميين المعزول برد مليون و750 ألف جنيه.. صور
«المركزي للمحاسبات» يناشد نقيب العلميين المعزول برد مليون و750 ألف جنيه.. صور
«المركزي للمحاسبات» يناشد نقيب العلميين المعزول برد مليون و750 ألف جنيه.. صور
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