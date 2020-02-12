«المركزي للمحاسبات» يناشد نقيب العلميين المعزول برد مليون و750 ألف جنيه.. صور

قال المهندس الجيولوجي محمد غريب أبو عميرة وكيل نقابة العلميين، إن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر حديثا بتاريخ 26-8-2019، جاء راصدا لجميع المخالفات الإدارية والمالية للنقيب المعزول عبد الستار المليجي.





وأكد "أبو عميرة" في تصريحات صحفية، أن التقرير ناشد بضرورة تحصيل ورد اموال حافز الاستثمار (١٧٥٢٠٠٠) جنيه لأنها صرفت بالمخالفة لقرار مجلس النقابة بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية.





وأشار "وكيل نقابة العلميين " إلي أن مجلس نقابة العلميين أحال صرف حافز الاستثمار المصروف بتوقيع منفرد(٢٦١٠٠٠) جنيه الي "الأموال العامة" للتحقيق .





وأوضح أن مجلس النقابة، طالب الجهاز المركزي بتقريره استرداد ما تم صرفه بدون وجه حق كـ"بدل حضور يومي" للنقيب المعزول، والوكيل الاول المعزول ، وأمين الصندوق المعزول.



