رئيس تنفيذي بإحدى شركات الغزل: كل صنف من القطن له تطبيقات معينة في استخداماته.. فيديو

قال المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذى لإحدى شركات الغزل والنسيج، إن مصر اقتربت بنسبة كبيرة جدًا من التطوير في محالج القطن لأن مصر ليس بها أنواع أقطان ثابتة، منها طويل التيلة وطويل التيلة الممتاز.





، ومراحل معينة ، مشيرًا إلى أن تطوير المحالج له دور كبير في فصل البذور والشوائب. وأضاف أحمد يوسف خلال لقائه في برنامج مساء دى إم سى المذاع علي قناه دى إم سى، أن كل صنف من القطن له تطبيقات معينة، باستخدامات معينة





وأوضح أحمد يوسف ، أن هناك نوعين من التحديات التي نواجهها في القطن الذى يأتى إلينا، ومنها البذور والشوائب، وبعد التطوير بالتكنولوجيا الحديثة، حققنا نسبة كبيرة من المبيعات .





وتابع أحمد يوسف ، أن هناك تحسنا كبيرا في الألوان الغريبة التي تواجهنا في صناعة الغزل والنسيج وهي تعتبر "عدو المنتج النهائي".





واستكمل أحمد يوسف، أن هذه التكنولوجيا سيتم تعميمها في جميع المحالج المتواجدة في مصر .