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الإعلاميون على السوشيال ميديا.. سالي عبدالسلام: يارب ما أجيب بنت شبهي.. وهيدي كرم تكشف عن مرض خطير.. وعودة القرموطي بالكلام على إيه

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 06:01 ص
الاعلاميين على السوشيال
الاعلاميين على السوشيال ميديا
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أمل مجدى

  • سالى عبد السلام تنشر صورة لها وهى صغيرة
  • هيدى كرم : كل حد عنده وجع شديد فى جسمه يشوف الفيديو ده 
  • جابر القرموطى يعود بالكلام على ايه على الحياة 


قام الإعلاميون بنشاط كبير اليوم على السوشيال ميديا هناك من نشر صورة ومواقف والحديث عن مرض خطير .


نشرت الإعلامية سالى عبد السلام، صورة لها وهى صغيرة وشكلها متغير جدًا.


وعلقت على الصورة قائلة : "ليه يا زمن مسبتناش ابريااااااا".


وأضافت سالى عبد السلام" اليوم ده أنا فاكره كويس لحد النهاردة مامى نزلتنى للكوافير وقالت سيشوار بس وانا خليته يعمله بالفير (المكواةالنار دى) وطلعتلها وقعدت تزعق رحت عشان أعند أكتر بليته كله بالمياه راحت هى موديانى اتصور كدة وحلفت ما هنظبته تانى عشان تورينى العند .


وتابعت "وعشان أغيظها حطيت روچ ابتسمت وطلعت سنانى، وبطلت اعند او بحاول بس السر فى الطريقة.. انصحهم بالراحة هيسمعوا الكلام".


واختتمت قائلة "يا رب ما اجيب بنت زيي وانا طفلة يا رب ".


أما  الإعلامية  هيدى كرم ،نشرت فيديو عبر حسابها الشخصى على موقع انستجرام وعلقت على الفيديو لكل حد عنده أوجاع فى جسمه مستمرة ومؤلمة يشوف الفيديو ده ".


وقالت هيدى كرم إنها حضرت مؤتمر توعية عن مرض اكتشافه صعب جدًا ولأنه مرض مؤلم جدًا .


وتابعت هيدى كرم "عددا كبيرا من سكان العالم بيعانوا من المرض خاصة الستات، ولكن الكثيرات لا تعرف كيف تضع يدها على هذا المرض أو تشخصه".


واستطردت هيدى كرم قائلة "المرض ده اسمه فيبروميالجيا أو الالتهاب العضلى الليفى ، اكتشافه صعب لانه مبيبانش فى الإشاعات والتحاليل ، ومن 75 إلى 90% من المصابين بهذا المرض حول العالم ستات ".


وأكملت "لو بتحسى بوجع شديد ومستمر  فى عضلات الجسم والمفاصل وخاصة عند الرقبة وأعلى الصدر وفى عضلات الحوض ومظهرش فى التحاليل اى سبب هيكون التشخيص الصحيح فيبروميالجيا ".


ونشرت الصفحة الرسمية لقناة "الحياة" عبر "فيسبوك"، برومو البرنامج الجديد للإعلامي جابر القرموطي، المقرر عرضه على شاشتها خلال أيام.


وبحسب البرومو الدعائي، فإن البرنامج اسمه "الكلام على إيه"، ومن المقرر أن تكون بداية عرضه على قناة "الحياة"، يوم 17 فبراير الجاري.


وكان الإعلامى جابر القرموطى، اتجه لتقديم أغنيات على قناة يوتيوب الخاصة به لمعالجة بعض القضايا بطريقة ساخرة كعادته.


https://www.facebook.com/AlHayah1TV/videos/837032903426615/?epa=SEARCH_BOX

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