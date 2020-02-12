تكريم المتفوقين في الشهادة الإعدادية بالفيوم .. صور

نظَّمت إدارة شرق الفيوم التعليمية، احتفالية لتكريم طلاب الشهادة الإعدادية الحاصلين على الدرجات النهائية في الفصل الدراسي الأول 140/140 درجة.





وحضر الاحتفالية الدكتور محمد عبد الله وكيل التعليم بالفيوم، والدكتور عماد حمدي بليدي، مدير عام إدارة شرق الفيوم التعليمية، وعدد من قيادات شرق الفيوم، ومجلس أمناء شرق الفيوم، حيث تم تكريم 37 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية.





ودعا الدكتور "عبدالله" إلى ضرورة مواصلة الجد والاجتهاد للحفاظ على النجاح والتفوق لجميع الطلاب بمدارس المحافظة، والمديرية لا تتوانى فى تكريم جميع المتفوقين.



