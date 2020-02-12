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رياضة

بطل الكونفيدرالية.. نجم الأهلي السابق يعلن اعتزاله كرة القدم على الهواء.. فيديو

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 12:29 ص
أحمد رؤوف
أحمد رؤوف
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إسماعيل محمود
أعلن أحمد رؤوف، مهاجم النادي الأهلي السابق، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي واتجاهه لعالم التدريب.
وقال أحمد رؤوف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الماتش والذي يذاع على قناة صدى البلد: "مقدرتش ألعب في دوري الدرجة الثانية، فسخت تعاقدي مع نادي بتروجيت بالتراضي، وبفضل محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة".

وأضاف رؤوف: "تلقيت عروضًا من الدوري الممتاز ومن الدوري السعودي، ومن عمان، لكنني عندما كنت أتفق معهم وأقترب من الانتقال لأي منهم، أعود في قراري، لم أشعر بالرغبة للعب، لذا أعلن اعتزالي كرة القدم نهائيًا، واتجاهي لعالم التدريب".

يذكر أن أحمد رؤوف قد لعب لأندية الأهلي والمصري وإنبي، والعديد من الأندية في الدوري المصري، وساهم بشكل كبير في تتويج النادي الأهلي ببطولة كأس الكونفيدرالية عام 2014.
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