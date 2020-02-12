محافظ الفيوم يتفقد حديقة الحيوان ويوجه بتكثيف أعمال النظافة وتوفير خدمات للزائرين.. صور

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، حديقة الحيوان، للوقوف على أعمال التطوير بها، بحضور اللواء محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية، والدكتور محمد عقل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، والعميد محمد فاروق مدير عام حدائق الحيوان، والدكتور أسامة مخلوف نقيب الأطباء البيطريين بالفيوم.





وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم إن الزيارة شملت تفقد أعمال تطوير بيت الزواحف، ومتحف الحيوانات، ومنطقة فرس النهر، ومربع الأيائل والوعول، وكذا المساحات الخضراء، لافتا إلى أنه خلال الزيارة شدد محافظ الفيوم، على تكثيف أعمال النظافة وتوفير الخدمات المناسبة للزائرين، وسرعة الانتهاء من التطوير ورفع الكفاءة، ودراسة استقدام حيوانات جديدة.





ومن جانبها، أشارت الدكتورة نهى مصطفى مدير حديقة الحيوان بالفيوم أن الحديقة على مساحة 3,4 فدان، وهى من أقدم ثلاث حدائق حيوان على مستوى الجمهورية بعد حديقتى حيوان الجيزة والإسكندرية، وقد تم إنشاؤها عام 1986، وتضم بيتًا للزواحف وآخر للأسود وثالثًا للنعام، وجبلاية للقرود، ومربعًا للأيائل والوعول، ومنطقة للنسانيس وأخرى للطيور، إضافة لبحيرة فرس النهر، ومنطقة للماعز الأوروبي، ومنطقة إدارية وكافتيريا للزوار.



