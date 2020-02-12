أحمد رؤوف يفجر مفاجأة حول توقيعه للنادي الأهلي.. فيديو

أكد أحمد رؤوف، لاعب النادي الأهلي السابق، أنه سبق ووقع للنادي الأهلي في بداية مشواره الكروي، لكنه فضل الذهاب لنادي إنبي .





وقال أحمد رؤوف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الماتش على قناة صدى البلد "بدأت مع نادي القناة، وفي آخر مواسمي مع القناة مضيت للنادي الأهلي، مع عدلي القيعي في 2007، وأخدت مقابل مادي، وكابتن علاء ميهوب كان يتابعني في كل المباريات وطالب مانويل جوزيه بضمي".



وأضاف رؤوف:" ثم جاء نادي إنبي طالبًا التعاقد معي، لكن أبلغتهم بتوقيعي للأهلي، وحل نادي إنبي الأمر مع النادي الأهلي، وأرجعت المقابل المادي الذي تلقيته، ثم ذهبت لنادي إنبي، وكنت عايز ألعب، وكنت خايف أفشل مع الأهلي، ورحب النادي بقراري وذهبت لإنبي."





يُذكر أن أحمد رؤوف قد أعلن منذ قليل اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة رائعة مع أندية الأهلي وإنبي والمصري ووادي دجلة.