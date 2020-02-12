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منوعات

وداعًا لـ البدلة والفستان.. عروسان يحتفلان بزفافهما بملابس غريبة

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 01:57 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
قرَّر عروسان أن يضربا بتقاليد الزفاف عرض الحائط وألا يرتديا ملابس الزفاف المعهودة من فستان أبيض وبذلة سوداء، ليخرجا على ضيوفهم في هيئة صادمة.

فقد ظهر الزوجان في حفل زفافهما بشكل غير تقليدي وملابس صادمة، حيث استبدلت العروس فستان الزفاف بـ هوت شورت أبيض وتوب أبيض قصير، وفوقهما بالطو أبيض يشبه إلى حد كبير بالطو الأطباء. 

كما فضلت أن ترتدي شبشب أبيض بدلًا من الحذاء، ووضعت على رأسها الطرحة البيضاء، لتحتفل العروس بحفل زفافها بهذه الهيئة البسيطة والتي تخلو من كل المظاهر المرتبطة بالعرائس، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية. 

ولم يختلف الوضع كثيرًا بالنسبة للعريس الذي ارتدى بنطلون جينز فاتح اللون، وسترة سوداء كت تظهر ذراعيه والصدر، كانت تلك الهيئة التي  ظهرا بها العروسان في حفل زفافهم بابًا كبيرًا للسخرية منهم على مواقع التواصل الاجتماعي حيث نشر صوراً لهما.

تعددت التعليقات الساخرة والناقدة في آن واحد، "لم يكن معها المزيد من المال حتى لشراء جيبة ؟"، "هل  هذا الجاكيت الذي  يتم ارتداؤه في المعامل؟"، وغيرها من التعليقات.
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