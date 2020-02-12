بسبب فستان قصير.. الجمهور يتغزل في داليا مصطفى

شاركت الفنانة داليا مصطفى جمهورها بمجموعة من الصور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت داليا مصطفي انيقة مرتدية فستانا اسود قصير للركبه، واعتمدت على إبراز جمالها و أنوثتها بوضع ميكب خفيف متناسق مع ملامحها الجذابة.





وحازت الصور على ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "احلى داليا " و "جميلة الجميلات" و" متألقه دايما" و "برنسيسة".





وتنتظر النجمة داليا مصطفى عرض مسلسلها الجديد "حواديت الشانزليزيه" والمقرّر عرضه خلال الفترة القليلة القادمة من بطولة كل من ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وانجي المقدم، وداليا مصطفى، وهاجر الشرنوبي، ومنة جلال، وعزوز عادل.



