شاب وفتاة يؤديان وصلة رقص وغناء في أحد المساجد .. فيديو

غناء وحركات راقصة داخل أحد المساجد التراثية في عمان، وتوثيق تلك الحركات في مقطع فيديو يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت كافية لإشعال فتيل الغضب لدى الشعب العماني.





وظهر في مقطع فيديو لا يتعدى الدقيقة، شاب وفتاة بملابس كاشفة للذراعين والقدمين، داخل مسجد "الشرع" وهو أحد المساجد القديمة والأثرية في بلدة تنوف بولاية نزوي في سلطنة عمان، وهما يؤديان حركات راقصة على أنغام الموسيقى، بحسب ما نشرت صحيفة "المرصد" السعودية.





وتسبب مقطع الفيديو- الذي انتشر على مختلف المنصات الاجتماعية- في حالة من الجدل، فهناك من يحمل الغضب تجاه الشاب والفتاة اللذان لم يتعرفا على هويتهما أو جنسيتهما، وقد ظهر في نهاية الفيديو مواطن عماني يرتدي الزي التقليدي يجري خلف الشاب.





فيما اعتبر المغردون على تويتر ما حدث إساءة كبيرة لمعلم تاريخي عريق.



