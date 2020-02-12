الجماهير محتاجة تفرح.. رسالة دعم من نجم الزمالك لـ الفريق قبل مواجهة الترجي

وجّه تامر عبدالحميد نجم فريق الزمالك السابق رسالة دعم لـ الفريق قبل مواجهة الترجي التونسي في السوبر الأفريقي في قطر.





وكتب تامر عبد الحميد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مفيش أحسن من كده دعم، ومفيش احسن من كده استقبال اسطوري ، والتذاكر خلصت ، والملعب متقفل بجماهيرك العظيمة عايز ايه تاني؟".





وأضاف: "الدور بقى عليكم انتم.. ايوه انتم.. الجماهير دى محتاجة تفرح".





وأضاف: " الجماهير دى محتاجه تشوف رجااااله ، بمعنى رجااااله تقاتل فى الملعب ، رجاااااله بتبذل أقصى جهد ".



