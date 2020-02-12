محمد يوسف يكشف عن خطته المقبلة قبل العودة للتدريب

أكد محمد يوسف، المدير الفني السابق لفريق الأهلي، أنه تلقى عدة عروض من أندية إماراتية وعراقية ولكنه رفض بشدة؛ نظرًا لرغبته في خوض دورات تدريبية خلال الفترة المقبلة.





وأضاف محمد يوسف في تصريحات تليفزيونية أنه يرغب في التفرغ خلال الفترة المقبلة لتلقي عدد من الدورات التدريبية في أمريكا وألمانيا؛ حتى يعود بقوة وثقة لمجال التدريب.





وتابع محمد يوسف أنه وجد أن تلك الاندية لن تضيف له الكثير، مشددًا على أنه يرغب في العودة بشكل أقوي وأفضل.





ومن المقرّر أن يواجه الأهلي نظيره صن داونز يوم 29 فبراير في القاهرة ضمن مباراة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.