AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد يوسف يكشف عن خطته المقبلة قبل العودة للتدريب

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 06:35 ص
محمد يوسف
محمد يوسف
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد محمد يوسف، المدير الفني السابق لفريق الأهلي، أنه تلقى عدة عروض من أندية إماراتية وعراقية ولكنه رفض بشدة؛ نظرًا لرغبته في خوض دورات تدريبية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف محمد يوسف في تصريحات تليفزيونية أنه يرغب في التفرغ خلال الفترة المقبلة لتلقي عدد من الدورات التدريبية في أمريكا وألمانيا؛ حتى يعود بقوة وثقة لمجال التدريب.

وتابع محمد يوسف أنه وجد أن تلك الاندية لن تضيف له الكثير، مشددًا على أنه يرغب في العودة بشكل أقوي وأفضل.

ومن المقرّر أن يواجه الأهلي نظيره صن داونز يوم 29 فبراير في القاهرة ضمن مباراة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حازم إمام يشعل إنستجرام بإطلالة كاجوال.. شاهد

الاتحاد الآسيوي يوجه إنذارًا خطيرًا للأندية السعودية

طارق التائب يعلن موعد مباراة اعتزاله بين الأهلي والهلال السعودي

نجم منتخب كوت ديفوار يمتدح الزمالك.. ويؤكد: الأهلي كتب التاريخ لقارة إفريقيا

مرتضى منصور يتهم الأهلي بـ اختلاق الأزمات.. تعرف على السبب

ترشيحاتنا

قبل مواجهة الأهلي.. كارتيرون يتغزل في فريق صن داونز ومدربه

رسالة خاصة من مرتضى منصور لمسئولي الـ كاف.. تعرف عليها

انسحاب مرشحين ديمقراطيين من السباق الرئاسي في أمريكا

أحمد رؤوف يفجر مفاجأة حول توقيعه للنادي الأهلي.. فيديو

نبيل معلول: لا يوجد مدرب يتمنى مواجهة الأهلي.. والزمالك أسهل للترجي

رجاء الجداوي تطعم نجلاء بدر الفراولة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إبراهيموفيتش VS رونالدو .. شاهد تدريبات ميلان استعدادا لمواجهة يوفنتوس

محمد صلاح يتألق .. تدريبات ليفربول استعدادا للمواجهاته القادمة ..صور

رجال الأمن يقدمون المساعدة لناخبي "تكميلية الجيزة" بلجنة أسماء فهمي القومية | صور