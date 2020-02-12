انسحاب مرشحين ديمقراطيين من السباق الرئاسي في أمريكا

أعلن السيناتور الديمقراطي مايكل بينيت الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية تزامنا مع انتخابات الحزب في نيو هامبشر لاختيار منافس ترامب خلال الانتخابات المقبلة، وذلك بعد قرار مماثل للمرشح الديمقراطي أندرو يانج.





وقال بينيت إنه سيعلق حملته بعد انتهاء مخيب للآمال في نيو هامشير، موضحا أنه كان يتوقع أداء متميز، وفقا لصحيفة "الجارديان".





وتشير استطلاعات الرأي والنتائج الأولية إلى تصدر السيناتور بيرني ساندرز نتائج التصوين، بينما حصل بينيت على 1% فقط بعد فرز ما يقرب من 17 ٪ من الأصوات.





ويعد ذلك الانسحاب هو الثاني، فقبله بدقائق أعلن أندرو يانج رجل الأعمال وأحد المتنافسين الديمقراطيين على الترشح لانتخابات الرئاسة إن الأرقام المنشودة لم يتم تحقيقها حتى يتمكن من مواصلة السباق، واصفا قراره بـ"المخيب للآمال".





وقال يانج إنه سيدعم المرشح الديمقراطي النهائي، معربا عن أمله في أن تكون حملته قد قدمت "الحذر والتوجيه" الكافي بشأن كيفية مواجهة ترامب.



