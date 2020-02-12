AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

انسحاب مرشحين ديمقراطيين من السباق الرئاسي في أمريكا

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 04:41 ص
مايكل بينيت ينسحب
مايكل بينيت ينسحب من الانتخابات الرئاسية الأمريكية
Advertisements
رحيم يسري
أعلن السيناتور الديمقراطي مايكل بينيت الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية تزامنا مع انتخابات الحزب في نيو هامبشر لاختيار منافس ترامب خلال الانتخابات المقبلة، وذلك بعد قرار مماثل للمرشح الديمقراطي أندرو يانج.

وقال بينيت إنه سيعلق حملته بعد انتهاء مخيب للآمال في نيو هامشير، موضحا أنه كان يتوقع أداء متميز، وفقا لصحيفة "الجارديان".

وتشير استطلاعات الرأي والنتائج الأولية  إلى تصدر السيناتور بيرني ساندرز نتائج التصوين، بينما حصل بينيت على 1% فقط بعد فرز ما يقرب من 17 ٪ من الأصوات. 

ويعد ذلك الانسحاب هو الثاني، فقبله بدقائق أعلن أندرو يانج رجل الأعمال وأحد المتنافسين الديمقراطيين على الترشح لانتخابات الرئاسة إن الأرقام المنشودة لم يتم تحقيقها حتى يتمكن من مواصلة السباق، واصفا قراره بـ"المخيب للآمال".

وقال يانج إنه سيدعم المرشح الديمقراطي النهائي، معربا عن أمله في أن تكون حملته قد قدمت "الحذر والتوجيه" الكافي بشأن كيفية مواجهة ترامب.

وصوت أنصار الحزب الديمقراطي الثلاثاء في ولاية نيوهامبشر لاختيار مرشحهم الذي سينافس دونالد ترامب في السباق الرئاسي، وتشير النتائج الأولية إلى احتدام المنافسة بين السيناتور اليساري بيرني ساندرز ورئيس البلدية السابق بيت بوتيدجيدج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد أزمته الصحية.. ساندرز يعود لسباق الانتخابات الأمريكية

بعد إثارة المخاوف.. ساندرز يتصدر مرشحي الحزب الديمقراطي في ولاية أيوا

انطلاق الانتخابات التمهيدية الأمريكية واستنفار بالحزب الديمقراطي

تشويش على الحملة الانتخابية للديمقراطيين يعطل إعلان نتائج المرشحين للرئاسة

صاحب الاسم الغريب.. بوتيدجيدج منافس ترامب المحتمل: اعترف بشذوذه ويدعم تعديل الدستور

بوتدجدج يهزم ساندرز في آيوا.. والأخير يعتزم الطعن

ترشيحاتنا

دارين حداد تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور لها.. شاهد

الخطأ وارد.. تعليق مثير من جمال الغندور على أداء إبراهيم نور الدين

أخبار الفن.. الفيديو المحذوف لمحمد رمضان.. أسباب سقوط هنيدي أرضا.. وأحمد فهمي مع بومة

لماذا حرم النبي قتل الضفدع ؟ معلومة لا تعرفها عن أصوات الضفادع

بعد شائعة انفصاله عن إيمي سمير غانم.. حسن الرداد يتصدر البوستر الدعائي لـ«توأم روحي».. شاهد

هل تقبل الصلاة خلف إمام يصلي جالسا ؟.. الإفتاء تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إبراهيموفيتش VS رونالدو .. شاهد تدريبات ميلان استعدادا لمواجهة يوفنتوس

محمد صلاح يتألق .. تدريبات ليفربول استعدادا للمواجهاته القادمة ..صور

رجال الأمن يقدمون المساعدة لناخبي "تكميلية الجيزة" بلجنة أسماء فهمي القومية | صور