رئيس الحكومة الكندية يرأس اجتماعًا لفريق «الاستجابة للحوادث» لمناقشة التعامل مع كورونا

عقد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اجتماعا لفريق الاستجابة للحوادث، لمناقشة التقدم المحرز في استجابة حكومة كندا لفيروس كورونا الجديد.

شارك في الاجتماع نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند، ووزيرة الصحة، باتي هاجدو، ووزير النقل مارك جارنو، ووزير السلامة العامة والاستعداد للطوارئ، بيل بلير، ووزير الهجرة واللاجئين والمواطنة ماركو مينديسينو.

وتلقى رئيس الوزراء معلومات محدثة عن حالات الفيروس في كندا وفي شتى أنحاء العالم، حيث يواصل الوزراء تواصلهم مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك وزراء الصحة في دول مجموعة السبع. وناقشت المجموعة تدابير الصحة والسلامة المتخذة لمنع انتشار الفيروس والحد منه في كندا.