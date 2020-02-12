مرتضى منصور يوجه رسالة حاسمة لـ لاعبي الزمالك قبل مواجهة الترجي

وجّه مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك رسالة لـ لاعبي الفريق قبل خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي في قطر يوم 14 فبراير.





وأكد مرتضى منصور في تصريحات لـ قناة "الزمالك" أن فريق الترجي فريق كبير وقوي ومتصدر لـ الدوري التونسي ويجب ألا يستهين به لاعبو الزمالك، وبذل قصارى الجهد لضمان الفوز.





وأضاف مرتضى منصور، أن الاستقبال الرائع للبعثة كان نتيجة لحب الجماهير للفريق ومن أجل دعمه، حيث إنه ممثل لمصر في تلك المباراة، ويجب على جميع فرق الدوري التكاتف لدعم ممثل مصر.





وتابع أنه حصل على تعهد بحماية أعضاء البعثة طوال مدة التواجد في قطر.





أما بشأن قناة الزمالك؛ فأكد ان مجلس الادارة اجتمع بـ إعلام المصريين من أجل التنسيق حول كيفية خدمة القناة، وتقديم أداء أفضل خلال الفترة المُقبلة.