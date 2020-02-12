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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 12-2-2020 والقنوات الناقلة

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 08:06 ص
نابولي
نابولي
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ياسمين تيسيرللنش
تنطلق اليوم الأربعاء 12 فبراير، العديد من المباريات الهامة، في مختلف البطولات العالمية أبرزها كأس إيطاليا ,كأس فرنسا وكأس ملك إسبانيا.

مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة
 
انتر ميلان   X نابولي - 9:45  مساء -   beIN SPORT HD 4

مواعيد مباريات كأس فرنسا والقنوات الناقلة
 
ديجون  X   باريس سان جيرمان  - 7:30  مساء- beIN SPORT HD 6

ليون  مارسيليا   - 10:05 مساء - beIN SPORT HD 6

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة
 
أتلتيك بيلباو X  غرناطة - 10:00 مساء -  الرياضية السعودية

مواعيد مباريات كأس اليونان
 
أوليمبياكوس   X لاميا  -6:00 مساء 

باناثينايكوس  X  باوك سالونيكا - 8:00 مساء
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