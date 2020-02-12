مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 12-2-2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأربعاء 12 فبراير، العديد من المباريات الهامة ، في مختلف البطولات العالمية أبرزها كأس إيطاليا , كأس فرنسا وكأس ملك إسبانيا.



مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة انتر ميلان X نابولي - 9:45 مساء - beIN SPORT HD 4

مواعيد مباريات كأس فرنسا والقنوات الناقلة ديجون X باريس سان جيرمان - 7:30 مساء- beIN SPORT HD 6

ليون X مارسيليا - 10:05 مساء - beIN SPORT HD 6

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة أتلتيك بيلباو X غرناطة - 10:00 مساء - الرياضية السعودية

مواعيد مباريات كأس اليونان أوليمبياكوس X لاميا -6:00 مساء

باناثينايكوس X باوك سالونيكا - 8:00 مساء