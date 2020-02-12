يحدث اليوم: إقرار الصيغة النهائية لاتفاق سد النهضة.. والحكم في نقض متهمي شبكة الإتجار بالبشر

يشهد اليوم الأربعاء، 12 من فبراير 2020، العديد من الأحداث المهمة، نقدّمها لكم عبر السطور التالية:





واشنطن.. يشارك وزراء الخارجية والموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا في اجتماع حول سد النهضة، بهدف إقرار الصيغة النهائية لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، والذي تستضيفه الإدارة الأمريكية، بحضور البنك الدولي.

القاهرة.. تعلن محكمة النقض حكمها في الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات .

الإسكندرية.. تنظم إدارة المعارض والمقتنيات الفنية التابعة لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، للعام الثالث عشر على التوالي، معرض (أجندة) بمشاركة 150 فنانا يمثلون 8 محافظات.