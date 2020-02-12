الدولار بـ 15.68 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 12 فبراير 2020

استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات، اليوم الأربعاء 12 فبراير 2020 ، في عدد من البنوك العاملة في مصر على تراجع أمس الثلاثاء ، حيث سجل ارتفاع الجنيه أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات.





وطبقا لآخر تحديث، استقر أسعار صرف الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر ليسجل 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، كما استقر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي ليسجل 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.





وفي بنك قناة السويس سجل 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل 15.68 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.





ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، فكلما زاد المعروض من العملة الأجنبية "الدولار" وتراجع الطلب عليه انخفض معه سعر الدولار.





وفي السياق ذاته، وطبقا لموقع البنك الأهلي المصري، سجل الريال السعودي استقرار ليسجل 4.16 جنيه للشراء والبيع ليسجل 4.20 جنيه للبيع.



