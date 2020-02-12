بدء توافد الناخبين على لجنة مدرسة أحمد شوقي بالجيزة ثاني أيام الانتخابات التكميلية

فتحت لجنة مدرسة أحمد شوقي الإعدادية بنات، والمخصصة لانتخابات السيدات بمنطقة البحر الأعظم التابعة للدائرة الأولى بالجيزة؛ أبوابها منذ قليل أمام الناخبات؛ لليوم الثاني من بدء المرحلة الانتخابية التكميلية بمنطقة الجيزة.





وشهدت اللجان توافدا من قبل الناخبات من كبار السن ممن حرصن على القدوم في الساعات المبكرة من صباح اليوم الثاني.





والتزمت اللجنة بالموعد القانوني لفتح اللجنة الانتخابية والمحدد من قبل الهيئة العليا للانتخابات.







ويبلغ عدد لجان دائرة الجيزة الأولي نحو 28 لجنة.





ويبلغ عدد الناخبين في دائرة الجيزة الأولى ممن لهم حق الانتخاب نحو 253.6 ألف ناخب وناخبة.



