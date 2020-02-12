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أخبار العالم

انسحاب مرشح ديمقراطي من سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 09:29 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن رجل الأعمال الأمريكي أندرو يانج تعليق حملته الانتخابية في السباق الديمقراطي للانتخابات الرئاسة الأمريكية، بعد فشله في إحداث التأثير المطلوب في ولاية نيوهامشاير.
وقال يانج ـ عقب إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات الحزب الديمقراطي لاختيار مرشح رئاسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة يتنافس أمام الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ـ "أنا رجل حسابات والواضح من الأرقام أننا لن نفوز بهذا السباق، لست شخصا يقبل التبرعات والدعم في سباق لا مكان للفوز فيه، ولهذا أعلن الليلة تعليق حملتي للرئاسة".
وأضاف يانج ـ حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم /الأربعاء/ ـ "آمل أن تكون هذه الحملة رسالة وكلمة تحذير وتوجيه لزملائي الديمقراطيين بأن دونالد ترامب ليس سبب كل مشاكلنا، انه يمثل أعراض مرض ينمو في مجتمعاتنا منذ سنوات".
وتابع يانج قائلا: "لقد حققنا الكثير معا، وأوصلنا رسالة الإنسانية أولا ورؤية لاقتصاد ومجتمع يعمل لنا وللأمريكيين الآخرين".
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