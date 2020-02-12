الولايات المتحدة تتهم 5 أشخاص بالتآمر لانتهاك العقوبات على إيران

اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية ، اليوم الأربعاء ، خمسة أشخاص في نيويورك وتكساس، بالتآمر لانتهاك عقوبات النفط المفروضة على إيران.

وقالت وزارة العدل الأمريكية ـ حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية " ـ إنها وجهت اتهامات لخمسة أشخاص في تكساس ونيويورك فيما يتصل بمزاعم عن أنهم تآمروا لانتهاك عقوبات النفط المفروضة على إيران بترتيب شراء النفط من إيران وبيعه لمصفاه في الصين.

وأضافت الوزارة أن الخمسة هم نيكولاس هوفان، من نيويورك، وتشن وانغ، وروبرت ثويتس، ، ونيكولاس جيمس فوكس، ودانييل راي من تكساس.

ودانييل راي لي هو رئيس شركة ستاك رويالتيز التي تتخذ من تكساس مقرا لها، وتبيع حقوق الغاز والنفط إلى صناديق الاستثمار ومجموعات الأسهم الخاصة.



