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مرأة

حيلة سحرية تقضى على بثور البشرة فى ليلة واحدة

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 11:01 ص
حيلة سحرية تقضى على
حيلة سحرية تقضى على بثور البشرة فى ليلة واحدة
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أسماء عبد الحفيظ
كشف موقع quora عن حيلة سحرية تقضي على بثور الوجه فى ليلة وضحاها، وهى عبارة عن ماسك سريع وسحرى توجد مكوناته فى كل منزل ولا يأخذ من وقتك الكثير.

الخطوات:

1- قم بغسل وجهك بيدين نظيفتين وبماء معتدل عدة مرات، للتأكد أن من تنظيف سطح البشرة، ثم قومي بلف مكعب ثلج في قطعة قماش نظيفة،أو شاشة خفيفة ونظيفة، وقومي بوضعها على وجهك لمدة 5 دقائق، ثم إتركي البشرة تهدأ 5 دقائق، ثم ضع الثلج 5 دقائق واترك البشرة لتبرد 5 دقائق أخرى، وكرر هذه العملية 3 مرات وبعدها يفضل عدم لمس البثور وتغطيتها بلاصق طبي أو دواء موضعي، وستلاحظ تقلص حجم البثور وهدوء لونها الأحمر.

2 - ضع قطعة صغيرة من معجون الأسنان على مكان البثور لمدة 30 دقيقة مفعولها سريع جدًا، وثبتت فاعليتها مع العديد من الأشخاص.

ووفقا لما نشره الموقع أن معجون الأسنان، له قدرة فائقة على قتل البكتيريا في مسام البشرة، بسبب احتوائها على حمض الساليسيليك.

3 - يذكر دكتور لورشر أن لزيت شجرة الشاي مفعولا كبيرا لعلاج مشاكل البشرة، ولكن يجب استخدامه على البشرة بحذر شديد، وتساعد الضمادة الموجودة في زيت شجرة الشاي على امتصاص القيح والزيت من المكان الملتهب. كما أنه يخلق بيئة حمضية لمنع نمو البكتيريا.

4 - وأخيرًا يفضل استخدام مضاد حيوي موضعي للبشرة قبل النوم، ومضاد حيوي للتناول عبر الفم، للتخلص من البكتيريا وتهيج البشرة.​
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