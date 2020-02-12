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محافظات

قطع المياه والكهرباء عن الداخلة والخارجة بالوادي الجديد.. اعرف السبب

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 09:40 ص
انقطاع مياه الشرب
انقطاع مياه الشرب والكهرباء عن الداخلة والخارجة
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منصور ابوالعلمين

أعلن اللواء محمد رجب الفحام، رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، عن قطع مياه الشرب عن منطقتى "الحرتية وشندوم" بمدينة موط اليوم الأربعاء، من الساعة 8 صباحا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر نظرًا لتطهير الأحواض بمحطة تنقية مياه الشرب بالمدينة.


وفي سياق متصل أكد المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد، أنه جرى فصل التيار الكهربائي عن مناطق القلقان وكلية التربية والعلوم وحي الاقتصادي والشئون الصحية والنبوي المهندس بمدينة الخارجة.


وأوضح أن هذه الإجراءات، لإجراء عمليات الصيانة الدورية اللازمة حتي لا يكون فيه أعطال متراكمة تؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين.


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وقال إنه جرى قطع التيار لصيانة الخطوط ولوحات التغذية الرئيسية بالمنطقة، بهدف مواجهة الأحمال الكهربائية وضمان انتظام التيار الكهربائي وسيتم إجراء الصيانة بشكل دوري بالأحياء السكنية والقرى بمركز الخارجة، لضمان مواجهة الأحمال دون أعطال خلال فترة الصيف المقبل.


وأشار إلى أن الوحدة المحلية تسعى إلى توفير الخدمات المختلفة للمواطنين، ومواجهة الأعطال بشكل سريع، وبالأخص في مرفق الكهرباء ومياه الشرب وانقطاع التيار الكهربائي لم يتعد 3 ساعات مدة الصيانة.
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