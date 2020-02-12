687 جنيها للجرام عيار 21.. أسعار الذهب اليوم 12 -2- 2020

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في مستهل تعاملات اليوم، الأربعاء 12 فبراير 2020، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق، 687 جنيهًا، وذلك وفقا لموقع "إيجيبت جولد برايس توداي" المتخصص.





ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب في مصر اليوم، الأربعاء.



سعر جرام الذهب عيار 21

وسجلت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 12 فبراير 2020، عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 687 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 785 جنيهًا.



سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب اليوم ، الأربعاء، عيار 18، حوالى 589 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 458 جنيها.