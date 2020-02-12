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اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 12-2- 2020

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 11:00 ص
اسعار الدواجن
اسعار الدواجن
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ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار الدواجن فى الأسواق، اليوم الأربعاء 12فبراير 2020، وفقًا لآخر المستجدات والتغيرات اليومية في المزارع والأسواق الرئيسية. 

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم 31 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار لحم الدواجن البلدى ما بين 38 إلى 40 جنيها. 

وتراوح سعر كيلو لحم البط المسكوفي  من 45 إلى 50 جنيها.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 3.5 إلى 4 جنيهات، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" 3 جنيهات، والكتكوت البلدي 3.5 جنيهات.


وسجّلت أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" سعر 18.75 و19 جنيها.

وتراوحت أسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدى ما بين 36 و49 جنيها للكرتونة.
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