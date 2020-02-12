الصحف الكويتية اليوم.. رفع حظر العمالة الفلبيني قريبا.. الجيش السوري يحكم قبضته على طريق دمشق حلب.. وإيران تسجل حالة وفاة يشتبه في إصابتها بـ فيروس كورونا

إطلاق اسم الرئيس مرزوق الغانم على صالة رياضية وشارع بالضفة الغربية

اليابان: رصد 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا على السفينة «دايموند برنسس»

وفاة امرأة إيرانية بسبب ما يشتبه بأنه عدوى «كورونا»

روحاني: لو أجرى الشاه انتخابات لما أقيمت ثورة





تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأربعاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.





محليا، أبرزت صحيفة "القبس" الكويتية، ما قاله مساعد وزير الخارجية لشئون آسيا السفير علي السعيد، بشأن التوقيت المتوقع للرفع الكلي للحظر المفروض من الفلبين على إرسال عمالتها إلى الكويت، مؤكدا أنه «قريب جدا»، بحسب وعد وزير العمل الفلبيني بعد اطلاعه على الإجراءات الشفافة والقانونية في قضية مقتل العاملة الفلبينية وغيرها من القضايا، مما أزال الكثير من الإشاعات التي تروج بالشارع الفلبيني.





فيما ذكرت صحيفة "الأنباء"، أن اسم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أطلق على صالة رياضية وشارع ب‍الضفة الغربية تقديرا لدور دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني.





وقالت الهيئة الإدارية لمركز شباب عسكر الاجتماعي في مخيم عسكر للاجئين الفلسطينيين شرق نابلس إنها قررت إطلاق اسم رئيس مجلس الأمة الكويتي على الصالة الرياضية المغلقة التي شيدت حديثا.





وأوضحت الهيئة في بيان أن إطلاق اسم الغانم على الصالة الرياضية يأتي عرفانا وامتنانا للدور الكبير الذي تقوم به دولة الكويت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حقوقه كاملة.





وعلى صعيد متصل، قررت بلدية طوباس تسمية أحد شوارع مدينة طوباس باسم الغانم تقديرا لمواقف دولة الكويت حيال القضية الفلسطينية والتمسك بثوابتها.





عربيًا ودوليًا، ذكرت صحيفة "الراي"، أنه للمرة الأولى منذ عام 2012 استطاع الجيش السوري السيطرة على طريق دمشق - حلب ويستعيد بعد ذلك السيطرة على أكثر من 14 قرية ومدينة وتلالا حاكمة كانت في قبضة الجماعات الإرهابية.





وسببت هذه العملية احتكاكًا نادرًا بين الجيشين السوري والتركي، بعدما كانت أنقرة دفعت بجيشها إلى المعركة في أعقاب تقهقر الجماعات الإرهابية ليصبح الأصيل في مقدمة المعركة بدل الوكيل.





وقالت "القبس" إن وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو أكد اليوم، الأربعاء، إصابة 39 شخصا آخرين بفيروس كورونا المستجد على متن سفينة «دايموند برينسس» السياحية الراسية قبالة سواحل اليابان، ما يرفع عدد المصابين على متنها الى 174.





وقال الوزير إنه من أصل نتائج 53 فحصا، تبين أن نتيجة 39 شخصا ايجابية لناحية الإصابة بالفيروس، مضيفا أن مسئولا عن الحجر الصحي من بين المصابين.





وأضاف أنه في هذه المرحلة، تأكدنا أن أربعة أشخاص من بين الذين تم إخضاعهم للعلاج هم في حالة خطيرة، أما على جهاز تنفس اصطناعي أو في وحدة العناية المركزة.





فيما أبرزت صحيفة "الأنباء"، أن أستراليا شهدت موجة أمطار غزيرة قوية، مما ساعد على إطفاء الكثير من الحرائق الكارثية التي كانت الدولة تعاني منها.





وسلطت صحيفة "الراي"، الضوء على وفاة امرأة إيرانية بسبب ما يشتبه بأنه عدوى «كورونا».





وذكرت صحيفة "إيران" الرسمية اليوم، أن المرأة البالغة من العمر 63 عاما توفيت في مستشفى بطهران وأن السلطات أمرت بفتح تحقيق في سبب الوفاة.





ونفى المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور التقرير. وقال: "لا توجد أي حالات إصابة بفيروس كورونا في إيران".





فيما أبرزت صحيفة "الجريدة"، تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، في احتفالية بمناسبة الذكرى السنوية للثورة الإيرانية، حيث قال إن «الثورة حدثت لأن باب الانتخابات کان مغلقًا».



