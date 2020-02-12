غرناطة يتحدى أتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس إسبانيا

يستضيف فريق أتلتيك بيلباو نظيره غرناطة، اليوم، الأربعاء، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "سان ماميس"، في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا.





ويسعى أتلتيك بيلباو لاستغلال إقامة مباراة الذهاب على أرضه ووسط جماهيره، ليضع قدمًا في النهائي، قبل لقاء الإياب، يوم 5 مارس المقبل.





في المقابل، يتطلع غرناطة لكسر العقدة أمام بيلباو، لاسيما وأنه لم يحقق الفوز أمامه بآخر 4 مباريات (1 تعادل - 3 هزائم)، أي منذ نوفمبر عام 2015.



