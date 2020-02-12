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رياضة

غرناطة يتحدى أتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس إسبانيا

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 09:46 ص
أتلتيك بيلباو ضد
أتلتيك بيلباو ضد غرناطة
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إسراء أشرف
يستضيف فريق أتلتيك بيلباو نظيره غرناطة، اليوم، الأربعاء، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "سان ماميس"، في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا.

ويسعى أتلتيك بيلباو لاستغلال إقامة مباراة الذهاب على أرضه ووسط جماهيره، ليضع قدمًا في النهائي، قبل لقاء الإياب، يوم 5 مارس المقبل.

في المقابل، يتطلع غرناطة لكسر العقدة أمام بيلباو، لاسيما وأنه لم يحقق الفوز أمامه بآخر 4 مباريات (1 تعادل - 3 هزائم)، أي منذ نوفمبر عام 2015.

وكان عملاقا الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، قد ودعا البطولة من دور ربع النهائي، على يد ريال سوسيداد وأتلتيك بيلباو على الترتيب، بعد أن سبقهم أتلتيكو مدريد وإشبيلية وفالنسيا حامل اللقب، في الأدوار السابقة.

وفي سياق دور نصف نهائي الكأس ذاته، يستضيف فريق ريال سوسيداد نظيره من الدرجة الثانية وهو ميرانديس، غدًا، الخميس، في تمام العاشرة ليلًا، على ملعب "أنويتا".
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