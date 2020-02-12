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مرأة

احمِ نفسك.. 4 طرق للوقاية من سرطان القولون

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 03:36 م
طرق الوقاية من سرطان
طرق الوقاية من سرطان القولون
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حياة عبد العزيز
يعد سرطان القولون من أكثر خمسة أنواع من السرطان انتشارًا بين النساء والرجال في جميع أنحاء العالم ، ما يقرب من نصف الناس الذين يعانون من سرطان القولون على حسب موقع "wikihow" .

ومع ذلك، يمكن تجنب أكثر من 50 في المائة من حالات سرطان القولون باتباع طرق الوقاية الأساسية.


طرق الوقاية من سرطان القولون:

- تناول الفواكه والخضروات 

تناول 5 حصص أو أكثر من الخضراوات والفواكه المختلفة كل يوم. يساعد استهلاك المزيد من الفواكه والخضراوات يوميًا في تقليل خطر الإصابة بـ سرطان القولون مع توفير تأثيرات مفيدة أخرى على صحتك. الفواكه والخضراوات، مثل الفراولة والسبانخ، غنية بالمواد المغذية والألياف ومضادات الأكسدة المضادة للسرطان. 

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- تناول الألياف الطبيعية

الألياف ضرورية لمواد مسببة للسرطان ، وتساعد في تغذية البكتيريا الموجودة بالفعل في الجسم، ورعاية القولون عن طريق تناول أطعمة ليفية مثل الحبوب الكاملة والعدس والتفاح والبروكلي سيقلل من خطر الإصابة بـ سرطان القولون

- تجنب تناول اللحوم الحمراء

تحتوي اللحوم الحمراء والمعالجة على مجموعة من العناصر الضارة المحتملة ، من نوع معين من الحديد الموجود في اللحوم الحمراء إلى تأثيره المسرطن عند طهيه في درجات حرارة عالية. تجنب اللحوم الحمراء والمعالجة سيقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بـ سرطان القولون.

- عدم التدخين 

لا تدخن التدخين لا يزيد فقط من خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل أمراض القلب وانتفاخ الرئة والسكتة الدماغية ، بل هو أيضًا سبب رئيسي لما لا يقل عن  نوعًا من أنواع السرطان المختلفة ، بما في ذلك سرطان القولون.
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