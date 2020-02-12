أسوة بالصحفيين.. مقترح برلماني بصرف بدل تكنولوجيا للمحامين.. موازنة البرلمان تؤيد: يخفف أعباء المعيشة لهذه الفئة.. والتشريعة: غير منطقي

النائب خالد أبو طالب يقترح صرف بدل تكنولوجيا للمحامين

برلماني: مقترح صرف بدل تكنولوجيا للمحامين يخفف أعباء المعيشة

يضيف أعباءً على الدولة.. برلمانية تتحفظ على مقترح صرف بدل للمحامين





اختلف نواب البرلمان حول مقترح النائب خالد أبو طالب، بصرف بدل تكنولوجيا واطلاع المحامين أسوةً بالصحفيين مقابل الاطلاع والتكنولوجيا وكذلك القضاة ووكلاء النيابة، حيث أيد البعض المقترح لتخفيف أعباء المعيشة على هذه الفئة، خاصة في ظل تدني رواتب المحامين، فيما رفضه البعض نظرا لكونه يزيد من أعباء الدولة.

وتقدم النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، باقتراحه إلى كل من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العدل المستشار عمر مروان، ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووزير المالية الدكتور محمد معيط.

وأوضح أبو طالب أن طبيعة عمل المحامين هى الاطلاع على كل ما هو جديد والبحث والقراءة لكل القوانين الجديدة والقديمة واللوائح التنفيذية وأحكام محكمة النقض، مشيرًا إلى أنهم يشاركون السلطة القضائية في إظهار الحقائق، وتحقيق العدالة، وتأكيد سيادة القانون، لذلك يطلق على المحامين "القضاء الواقف"، فضلا عن دورهم في مساعدة المواطنين في رد حقوق المظلومين.

وقال إن المحامي أحد أضلاع مثلث العدالة، وحتى تستقيم هذه الأضلاع لا بد أن يكون هناك توازن بينها جميعا (المحاماة - القضاء – الشرطة)، فمن غير المقبول أن يكون الوضع المادي لـ"القضاء الواقف" سيئ، خاصة الشباب منهم، فإذا وازنا بين عمل القاضي وعمل المحامي، لوجدنا أن عمل المحامي أدق وأخطر، لأن مهمة القاضي هي الوزن والترجيح، أما مهمة المحامي فهي الخلق والإبداع والتكوين.





بدوره، قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، إن مقترح صرف بدل تكنولوجيا واطلاع المحامين أسوةً بالصحفيين مقابل الاطلاع والتكنولوجيا، وكذلك القضاة ووكلاء النيابة، إيجابي في صالح المحامي ويخفف أعباء الحياة الاقتصادية والمادية.





وأضاف نظير، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الفترة الأخيرة شهدت خطوات قوية من جانب الدولة أدت إلى نمو الموارد المالية وتحسنه بشكل واضح، مؤكدًا ضرورة تنفيذ المقترح على أرض الواقع حتى يحصل كل ذي حق على حقه.





فيما قالت عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن المقترح غير منطقي ولم يدرس، حيث إن المحامي من واجباته البحث عن المعلومة في قضيته من أجل الوصول للأدلة التي تساعده فى المرافعة والدفاع عن موكله.





وأضافت "الهواري"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه سواء كان المحامي يعمل لصالحه أم بمحاكم الدولة فلا يمكن أن يتم تفعيل هذا المقترح نهائيًا، مؤكدة أنه ليس في صالح المواطن وأنه سيضيف أعباءً كثيرة على الدولة بدون وجهة حق، فالمحامي يأخذ أتعابه كاملة من الموكل ولا يحتاج إلى بدلات.



