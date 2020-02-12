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اقتصاد

الإسكان: مهلة شهرين لحاجزي الوحدات لتحديث واستكمال البيانات والمستندات

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 10:47 ص
صدى البلد
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أمنه عبد العظيم
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قيام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، بمنح مهلة شهرين تبدأ من اليوم الأربعاء 12/2/2020، وحتى يوم الأحد 12/4/2020، لحاجزي الوحدات السكنية السابق طرحها، ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى، وبالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعدد من المدن الجديدة، لتحديث أو استكمال أي بيانات أو مستندات مطلوبة، وتقديم طلبات إعادة الاستعلام أو طلبات التظلم، في حالة الرفض نتيجة الاستعلام الميداني عن العمل والسكن، أو الرفض من جهات التمويل.

وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في بيان، الأربعاء، إنه في حالة عدم استكمال الإجراءات خلال المهلة المذكورة، يُعتبر ذلك عدولًا عن الاستمرار في حجز الوحدة السكنية، ويُعد الطلب لاغيًا، وذلك عدا العملاء المقبولين ممن هم خارج أولوية الوحدات المُتاحة.


وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: أن المهلة الممنوحة لحاجزى الوحدات المطروحة خلال الفترة من 26/3/2014 : 10/4/2014، بمدن (6 أكتوبر - العاشر من رمضان - 15 مايو - السادات - بدر - برج العرب الجديدة - بنى سويف الجديدة - الفيوم الجديدة - المنيا الجديدة - سوهاج الجديدة - أسيوط الجديدة - قنا الجديدة - طيبة الجديدة).


وخلال الفترة من 8/7/2015 : 15/7/2015، بمدن (الشروق - العبور - الشيخ زايد - القاهرة الجديدة - قنا الجديدة - الصالحية - النوبارية الجديدة)، موضحةً أن من يرغب من الحاجزين في الاستعلام عن موقف طلبه، وإنهاء الإجراءات، عليه التواصل مع الصندوق من خلال الأرقام التالية (1188 – 5777 من أي تليفون محمول، أو 090071117 من التليفون الأرضي).

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