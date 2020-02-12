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أخبار العالم

مسؤول إيراني: سندمر إسرائيل فى هذا التوقيت

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 10:53 ص
أمين مجمع تشخيص مصلحة
أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي
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سمر صالح

هدد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي، في مقابلة أجريت معه هذا الأسبوع، بمهاجمة تل أبيب، في حال هاجمت الولايات المتحدة إيران.

 

ونقل موقع القناة العبرية السابعة، عن رضائي قوله: إن إيران كانت تبحث عن ذريعة لمهاجمة تل أبيب لثبوت تورط إسرائيل باغتيال قائد قوات القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.

 

وذكر أن إيران لديها معلومات دقيقة عن النشاط الأمريكي في العراق ودول الخليج، مضيفًا، "جميع القواعد الأمريكية تخضع للمراقبة دقيقة من قواتنا، وجميع حاملات الطائرات تحت السيطرة".

 

وأكد، أن إيران تراقب الجنود الأمريكيين عند ذهابهم إلى الفنادق في الكويت أو البحرين، وتعرف أشياء مثل أسماء المتواطئين مع الولايات المتحدة ومصادر الغذاء للقوات الأمريكية.

    

وتأتي هذه المقابلة وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن قتلت الولايات المتحدة سليماني في غارة جوية بطائرة بدون طيار خارج مطار بغداد في العراق في 3 يناير.

 

بعد خمسة أيام، ردت إيران من خلال إطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين في العراق تضم القوات الأمريكية، مما تسبب في وقوع أضرار جسيمة في المكان.

 

وبعد اغتيال سليماني، لم يضيع خليفته، إسماعيل غاني، أي وقت في إصدار تحذير للولايات المتحدة، قائلًا: "يجب على الجميع التحلي بالصبر قليلًا لرؤية جثث الجنود الأمريكيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

 

ردًا على ذلك، حذر الممثل الأمريكي الخاص لإيران، براين هوك، وقال إنه "إذا اتبع غاني طريقًا مشابهًا لسليماني، فسوف يواجه نفس المصير".

 

وعلى هوك، رد قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، قائلًا: "سننتقم من القادة الأمريكيين والإسرائيليين إذا استمرت الولايات المتحدة في تهديد كبار الجنرالات الإيرانيين".

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