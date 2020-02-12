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منوعات

هل تنجح ميلانيا ترامب في خطف الأنظار من ملكة إسبانيا؟

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 10:58 ص
ميلانيا ترامب وملكة
ميلانيا ترامب وملكة إسبانيا
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شيماء مصطفى
أعلن البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا سيستقبلان الملك فيليب السادس ملك إسبانيا وزوجته الملكة ليتيزيا بالبيت الأبيض يوم 21 أبريل المقبل في زيارة رسمية للولايات المتحدة.

وأكد البيت الأبيض أن هذه الزيارة تأتي في إطار احتفاء الدولتين بالعلاقات الوثيقة والتاريخ المشترك بينهما وتؤكد مجددا على التزامهما بالتعاون في مواجهة التحديات العالمية.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تعد هذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها ترامب ملوكا في حدث رسمي، لذا ستكون زوجته ميلانيا في موضع مقارنة مع الملكة ليتيزيا التي تتسم بإطلالاتها الأنيقة، حيث يُعرف عن الاثنين تميزهما بارتداء الأزياء المتألقة والساحرة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد استقبل في عام 2018، أفراد العائلة المالكة الإسبانية بالبيت الأبيض، وذلك خلال زيارة مطولة لهم بالولايات المتحدة، لكن الأمر لم يكن رسميًا.

وظهرت ميلانيا والملكة ليتيزيا بإطلالات أنيقة، خلال تناول الشاي في الغرفة الحمراء بالبيت الأبيض، فارتدت السيدة الأولى لأمريكا فستانًا باللون الكاكي والزيتوني، تزينه الورود البيضاء من مجموعة فالنتيو لريزورت 2018، وحزام من الجلد الأبيض على الخصر، ونسقت معه حذاء بالكعب العالي لونه زيتوني للمصمم الإسباني الشهير مانولو بلانيك.

أما الملكة ليتيزيا فارتدت فستانا ورديا من توقيع المصمم الأمريكي مايكل كورس، ونسقت معه حزاما معدنيا لامعا، وحذاء ذا كعب عالي باللون الوردي.
هل تنجح ميلانيا ترامب في خطف الأنظار من ملكة إسبانيا؟
هل تنجح ميلانيا ترامب في خطف الأنظار من ملكة إسبانيا؟
هل تنجح ميلانيا ترامب في خطف الأنظار من ملكة إسبانيا؟
هل تنجح ميلانيا ترامب في خطف الأنظار من ملكة إسبانيا؟
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