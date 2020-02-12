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اقتصاد

"موانئ": إصلاح وصيانة 114 سفينة خلال 2019

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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وكالات
كشفت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عن إصلاح وصيانة (114) سفينة وقطعة بحرية خلال عام 2019م وذلك من خلال مجمعي الملك فهد لبناء وإصلاح السفن بميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ نحو تطوير الخدمات البحرية المتكاملة بالموانئ السعودية وتوفير خدمات تنافسية للقطاع البحري، مما يُسهم في رفع أدائها وكفاءتها وإنتاجيتها، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مجمعات إصلاح وبناء السفن.

ويُعد صيانة وإصلاح وبناء السفن من أهم وسائل الدعم والمساندة لتقديم الخدمات البحرية، ويقوم كل من: مـجـمـع الملك فــهـد في مـيناء جـدة الإسلامي، ومـجـمع المـلـك فـهـد في مـيناء الملك عبدالعزيز بالدمام التي تم تأجيرها للقطاع الخاص بتقديم خدمات متميزة لإصلاح السفن وصيانتها بمختلف أنواعها، وذلك تفعيلًا لتوجه المملكة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع وبرامج التنمية.

يذكر أن الهيئة العامة للموانئ وقعت خلال العام المنصرم اتفاقية تعاون لبناء وإصلاح السفن بميناء الملك عبدالعزيز مع شركتين رائدتين في القطاع البحري، بهدف جذب مزيدًا من السفن والمنصات البحرية إلى الميناء، بما يُسهم في رفع مستوى الخدمات والأنشطة البحرية التي يقدمها الميناء على الصعيدين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى توطين العديد من الوظائف البحرية المتخصصة وتدريب الكوادر الوطنية وصقل خبراتهم كجزء من هذه الاتفاقية.
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