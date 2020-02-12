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فن

في ذكرى ميلاد آمال فريد.. سر إجبارها على الزواج وحرمانها من الإنجاب

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 12:49 م
امال فريد
امال فريد
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أحمد إبراهيم

تحل اليوم، الأربعاء، ذكرى ميلاد الفنانة آمال فريد التى قدمت العديد من الأعمال الفنية رغم اعتزالها مبكرا التمثيل، إلا أن أعمالها تظل محفورة فى وجدان المشاهد المصرى، حيث تألقت أمام الفنان عبد الحليم حافظ فى عدد من الأعمال منها "موعد مع السعادة".


وتحدثت الفنانة آمال فريد عن أسرار اعتزالها الفن وإجبارها على الزواج من قبل والدتها، حيث قالت خلال لقائها في برنامج «واحد من الناس»، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية «الحياة»: «والدتي كانت تصر على زواجي، وبالفعل قبلت بذلك بعدما أجبرتني، ولكنه كان زوجا طيب القلب».


وأضافت آمال فريد: «العمل بمجال السينما مرهق جدًا، ولم يطلب مني أحد اعتزال التمثيل سواء زوجي أو والدتي، ولكن أنا التي اتخذت هذا القرار بسبب قناعتي أنه لا يجوز أن أستمر في التمثيل بعد زواجي رغم كل هذا النجاح الذي حققته في السينما».


وتابعت: «بعد اعتزالي التمثيل سافرت مع زوجي إلى روسيا، وتواجدت هناك لمدة عامين، وهي بلد جميل وشعبها جاد على عكس ما نفعله نحن هنا في مصر ونضيع وقتنا في أشياء غير هامة، وكنت أتعايش هناك بنفس طريقتي المصرية وأضع طعامي على مائدة بسيطة "الطبلية"».


وأكدت خلال اللقاء أن عدم الإنجاب لم يؤثر على نفسيتها نهائيا لأنها مؤمنة بالله، وهي إرادته ومشيئته.


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