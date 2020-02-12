انطلاق حملات توعوية للوقاية من فيروس كورونا للطلاب بجامعة بني سويف

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حملة مكبرة لإزالة الإشغالات المخالفة بالشوارع والميادين في بني سويف

وأوضح دكتور منصور أن حملات التوعية شملت توزيع بوسترات خاصة على الطلاب بطرق الإصابة بفيروس كورونا وكيفية التعامل معه في حالة الإصابة بالإضافة إلى قيام طلاب كلية الطب بشرح طبى وتثقيفي ونشر الوعى بين الطلاب لتوعية أسرهم والبيئة المحيطة بهم ضد الفيروس.

وأكد رئيس الجامعة أنه فور الانتهاء من تلك الحملات داخل الجامعة سنبدأ في حملات أخرى بمراكز وقرى المحافظة لتوعية المواطن السويفى بهذا الفيروس حرصًا على سلامتهم.

وأشار الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب إلى أن الحملات تأتى من دور الجامعة تحت إشراف الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة وحرصها على سلامة أبنائها الطلاب، بالإضافة إلى استمرار حالة الاستعدادات القصوى داخل أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفى الجامعي لمواجهة أي حالات اشتباه بالفيروس والتنبيه بضرورة الابلاغ الفوري عن أي حالة يشتبه فيها.