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محافظات

ضبط 300 عبوة دواء بيطري مخالف في حملة بالشرقية

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 12:47 م
ضبط 300 عبوة دواء
ضبط 300 عبوة دواء بيطري مخالف في حملة بالشرقية
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محمد الطحاوي

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضبط 300 عبوة لـ 28 صنف دواء بيطري مخالفة "منتهي الصلاحية – مجهول المصدر" بمركز بيع الأدوية البيطرية بمركز الحسينية ، وذلك في إطار الحملات التفتيشية المفاجئة التي تقوم بها مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط  سوق الأدوية البيطرية و زيادة إنتاجية الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.


ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات و معارض بيع الأدوية  البيطرية بمختلف مراكز ومدن المحافظة شنت مديرية الطب البيطري بالشرقية (إدارة الخدمات ) بالإشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز الحسينية لضبط الأدوية والعيادات المخالفة في إطار التفتيش المكثف على العيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية. 

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وأضاف "توفيق" أنه من خلال الحملة تم المرور على 3  مراكز بيع أدوية بيطرية و تحرير محضر مخالفة لمركز بيع أدوية بيطرية بدون ترخيص وضـبط ( 300 عبوة ) لـ ( 28 صنف ) دواء بيطري مخالف ( منتهي الصلاحية – مجهولة المصدر ) .. تم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.


وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية إلي أنه تتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية بالمحافظة.

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