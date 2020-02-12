شاهد| سامسونج تطلق الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي

وتأتي المحاولة الثانية من سامسونج لإطلاق هاتف قابل للطي، بعدما أطلقت في العام الماضي هاتفا بعد تأجيل، في إطار المنافسة بين الشركة الكورية الجنوبية مع أبل، منافستها التقليدية في سوق الهواتف الذكية الفاخرة، فضلا عن شركات صينية صاعدة مثل هواوي التي انتزعت نصيبا من مبيعات الشركة في الصين وأوروبا.

وأطلقت هواوي هواتف قابلة للطي في الصين فقط بينما لم تطلق أبل أي هاتف بتكنولوجيا الجيل الخامس.

هاتف سامسونج الجديد القابل للطي، جالاكسي زد فيليب، على شكل مربع كبير عند طيه ويمكن بسطه ليبدو مثل معظم الهواتف الذكية. وقال مسؤولون تنفيذيون في سان فرانسيسكو إن سعره سيبدأ من 1380 دولارا وسيكون متاحا بدءا من يوم الجمعة بالألوان الأرجواني والأسود والذهبي.

كان هاتف سامسونج السابق القابل للطي جالاكسي فولدر أكبر حجما ويفتح على شكل كتاب وقوبل بانتقادات شديدة بسبب شكله. وكان مزودا بشاشة بلاستيكية وطُرح بسعر يقترب من 2000 دولار.