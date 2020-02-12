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تكنولوجيا

شاهد| سامسونج تطلق الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 12:37 م
سامسونج
سامسونج
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية " سكاى نيوز عربية " ببرنامج " الصباح " فيديو تفصيليًا أفادت فيه أن سامسونج تطلق الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي.


كشفت شركة سامسونج إلكترونكس النقاب عن هاتف ذكي قابل للطي كما زودت أجهزتها الرئيسية الأخرى بتكنولوجيا شبكات الجيل الخامس في إطار كفاحها للاحتفاظ بوضعها كأكبر شركة للهواتف الذكية في العالم.

وتأتي المحاولة الثانية من سامسونج لإطلاق هاتف قابل للطي، بعدما أطلقت في العام الماضي هاتفا بعد تأجيل، في إطار المنافسة بين الشركة الكورية الجنوبية مع أبل، منافستها التقليدية في سوق الهواتف الذكية الفاخرة، فضلا عن شركات صينية صاعدة مثل هواوي التي انتزعت نصيبا من مبيعات الشركة في الصين وأوروبا.

وأطلقت هواوي هواتف قابلة للطي في الصين فقط بينما لم تطلق أبل أي هاتف بتكنولوجيا الجيل الخامس.

هاتف سامسونج الجديد القابل للطي، جالاكسي زد فيليب، على شكل مربع كبير عند طيه ويمكن بسطه ليبدو مثل معظم الهواتف الذكية. وقال مسؤولون تنفيذيون في سان فرانسيسكو إن سعره سيبدأ من 1380 دولارا وسيكون متاحا بدءا من يوم الجمعة بالألوان الأرجواني والأسود والذهبي.

كان هاتف سامسونج السابق القابل للطي جالاكسي فولدر أكبر حجما ويفتح على شكل كتاب وقوبل بانتقادات شديدة بسبب شكله. وكان مزودا بشاشة بلاستيكية وطُرح بسعر يقترب من 2000 دولار.

قالت سامسونج إن النسخ الثلاث من هاتفها الجديد جالاكسي إس 20 ستكون أغلى من الهواتف السابقة عند طرحها في مارس آذار بسعر يبدأ من 999 دولارا.
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