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محافظات

لليوم الثاني.. توافد كثيف للناخبين بملوي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التكميلية

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 12:47 م
حشد كبير بقري ملوي
حشد كبير بقري ملوي للادلاء بأصواتهم في الانتخابات التكميلية
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ايمن رياض

شهدت اللجان الانتخابية لمجلس النواب بالدائرة السابعة بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، والتي بدأت عملها منذ التاسعة صباحا حضورا مكثفا من أهالي القري وخاصة قري المرشحين والتي تمثل الكتل التصويتية التي ستحسم الصراع في الانتخابات بينما كان الإقبال متوسطا بالمدينة منذ بدء عمل اللجان.


وتشهد الانتخابات منافسة شرسة بين المرشحين الـ7 وهم عبدالله محمد عبدالله خليفة مستقل رمز الحصان، من قرية المحرص، وسبق وخاض الانتخابات سابقا ، وعبدالحكيم أبو زيد رشدان مرشح حزب مستقبل وطن رمز القلم وهو من أبناء قرية تندة ونقيب المحامين بملوي سابقا وتعد قريته أعلي كتلة تصويتية بملوي، وأحمد جمال أحمد موسى مستقل رمز السكينة ويعتمد على الشباب وبعض الكتل التصويتة في قرى مختلفة، وصلاح إسماعيل علي مطر مستقل رمز الديك معد بقناة الصعيد ويعتمد على الكتلة التصويتية لقري غروب ملوي وخاصة تونا الجبل ونزلة تونا.


كما تضم قائمة المرشحين، زاهر ناجح زاهر قليني مستقل رمز بندقية الصيد ويعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي في حشد أصوات الناخبين، وأسامة عبدالشكور حمزة دردير، مستقل رمز الشاكوش يعتمد على كتل تصويتة متفرقة في عدد من القرى و شنودة بولس جاد السيد بباوي، مستقل رمز الغزال.

 

وتُجرى الانتخابات، داخل 153 لجنة، وإجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت 444 ألف و 867 ناخب، لاختيار مرشح ضمن 7 تقدموا للانتخابات.


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