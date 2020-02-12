فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق ببني سويف غدا .. تعرف عليها

أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف أنه سيتم فصل التيار عن قرى (الدوية ،الزرابي، وبعض المناطق بقرية تزمنت الشرقية)،وذلك غدا الخميس اعتبارًا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرًا، لعمل صيانة "جهد منخفض"على مغذي الدوية الذي يخدم تلك القرى بمركز بني سويف.



