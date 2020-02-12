فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق ببني سويف غدا .. تعرف عليها

أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف أنه سيتم فصل التيار عن قرى (الدوية ،الزرابي، وبعض المناطق بقرية تزمنت الشرقية)،وذلك غدا الخميس اعتبارًا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرًا، لعمل صيانة "جهد منخفض"على مغذي الدوية الذي يخدم تلك القرى بمركز بني سويف.
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وناشد مسؤولو قطاع الكهرباء المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت"للخدمة باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة الفصل المؤقت للخدمة،معربا عن اعتذاره عن قطع الخدمة لإجراء الصيانة الدورية واللازمة لتحسين واستمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة.