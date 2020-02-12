AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق ببني سويف غدا.. تعرف عليها

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 12:49 م
فصل التيار الكهربائي
فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق ببني سويف غدا .. تعرف عليها
Advertisements
محمد عبدالحليم
أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف أنه سيتم فصل التيار عن قرى (الدوية ،الزرابي،  وبعض المناطق بقرية تزمنت الشرقية)،وذلك غدا الخميس اعتبارًا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرًا، لعمل صيانة "جهد منخفض"على مغذي الدوية الذي يخدم تلك القرى بمركز بني سويف.

اقرأ أيضا:

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات المخالفة بالشوارع والميادين في بني سويف


وناشد مسؤولو قطاع الكهرباء المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت"للخدمة باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة الفصل المؤقت للخدمة،معربا عن اعتذاره عن قطع الخدمة لإجراء الصيانة الدورية واللازمة لتحسين واستمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فصل الكهرباء عن مناطق بمدينة بني سويف للصيانة.. السبت

قطع الكهرباء عن بعض مناطق بني سويف للصيانة ..اليوم

غداً.. فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق بمدينة بني سويف للصيانة

فصل التيار الكهربائي عن بعض مناطق مدينة بني سويف للصيانة..غدا

السبت.. فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمدينة بني سويف للصيانة

فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق في بني سويف غدا .. تعرف عليها

ترشيحاتنا

بسبب صور زفافهما.. عروسان يواجهان السجن وتهم الخيانة

بعد حصول خواكين فينيكس على الأوسكار.. كواليس جديدة من فيلم الجوكر..صور

الطيار المفصول يفتح النار على الأسطورة.. ومحمد رمضان يبرئ ذمته.. ومساعد الطيار: بقيت في الشارع

أثناء تصويره عملية اعتقال.. شرطة نيويورك تلقي القبض على مصور مصري.. فيديو

بسبب صور زفافهما.. عروس وزوجها يواجهان السجن 20 عامًا

ياسر ريان: نستعد بقوة لمواجهة الزمالك.. وقمة الخميس بطولة خاصة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسن حاول التصدي للص والدفاع عن أم وطفلها فواجه مصيرا مؤلما.. تفاصيل

بعد حصول خواكين فينيكس على الأوسكار.. كواليس جديدة من فيلم الجوكر..صور

بصحبة صديقتها .. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال بصور جديدة