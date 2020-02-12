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حوادث

العثور على جثة ربة منزل غارقة فى نهر النيل بقنا

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 12:50 م
جثمان
جثمان
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يوسف رجب

عثرت أجهزة الأمن بقنا، على جثة ربة منزل غارقة فى نهر النيل أمام قرية البراهمة التابعة لمركز قفط.


تلقى اللواء شريف عبدالحميد- مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط، يفيد بالعثور على جثة غارقة فى نهر النيل أمام قرية البراهمة، و بعد التحريات تبين أنها لسيدة تدعى نجاة محمد اسماعيل 50 عام" ربة منزل- مقيمة بقرية البراهمة".


من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة لنقل الجثة إلى مستشفى قفط التعليمى، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة.


 تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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