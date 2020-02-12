العثور على جثة ربة منزل غارقة فى نهر النيل بقنا

عثرت أجهزة الأمن بقنا، على جثة ربة منزل غارقة فى نهر النيل أمام قرية البراهمة التابعة لمركز قفط.





تلقى اللواء شريف عبدالحميد- مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط، يفيد بالعثور على جثة غارقة فى نهر النيل أمام قرية البراهمة، و بعد التحريات تبين أنها لسيدة تدعى نجاة محمد اسماعيل 50 عام" ربة منزل- مقيمة بقرية البراهمة".





من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة لنقل الجثة إلى مستشفى قفط التعليمى، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة.





تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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